Haberler » Güncel » Yemen Cumhurbaşkanından 'Riyad Anlaşması ülkede barış için iyi bir fırsat' açıklaması - Haber

Yemen Cumhurbaşkanından "Riyad Anlaşması ülkede barış için iyi bir fırsat" açıklaması

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın ülkede kapsamlı barışı sağlamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

10.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:08Yemen Cumhurbaşkanından
Abdurabbu Mansur Hadi, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Anlaşması'nın ülkede kapsamlı barışı sağlamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Hadi, bazı G20 üyesi ülkeleri büyükelçileri ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
Hadi, hükümet ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ülkede kapsamlı barışı sağlamak için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık 2018'de hükümet ile Husiler arasında imzalanan Stockholm Anlaşması'na da değinen Hadi, anlaşmaya bağlı olduklarını ifade etti.
Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.
Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin Güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali ataması gibi bir dizi düzenlemeyi içeriyor.

Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı, Yemen, Riyad, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:13 Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı
00:06 Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
00:06 Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması...
00:05 ÇAPA'DA KAFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ -2
00:05 Batman'da askeri araç devrildi: 3'ü ağır 7 yaralı
00:02 Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu
23:43 Bolivya'da ABD destekli darbe: Genelkurmay Başkanının istifasını istediği Devlet Başkanı Morales görevi bıraktı
23:00 Romanlar 'Güzel Parti'yi kuruyor: 5.5 milyon oyumuz var
22:38 Fatih'te kanlı infaz! Kafede oturan adamı kurşun yağmuruna tuttu
22:27 Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
11.11.2019 00:25:10