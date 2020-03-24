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Yemen'de 10 bin gönüllüye koronavirüs eğitimi verilecek

Yemen hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ihtimaline karşı 10 bin gönüllü gence sağlık eğitimi vermeye başladı.

24.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:14
Yemen'de 10 bin gönüllüye koronavirüs eğitimi verilecek
Yemen hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ihtimaline karşı 10 bin gönüllü gence sağlık eğitimi vermeye başladı.
Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif el-Bekri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında sağlık birimlerine yardımcı olmak için 10 bin gönüllü gence eğitim verilmeye başlandığını belirtti.
Bekri, geçici başkent Aden'de eğitime izcilerden ve sivil toplum kuruluşlarından 330 gencin katıldığını, diğer kentlerin de Aden'i takip edeceğini söyledi.
Yemen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Medya Departmanı Genel Müdürü Ferhan Muntasır da gönüllü gençlerin yoğun bir eğitim sürecinden geçeceğini ifade etti.
Muntasır, katılımcıların beşer kişilik küçük gruplara ayrılacağını, ilçelere gönderilmeden önce Sağlık Bakanlığı uzmanlarından bireysel eğitimler alacaklarını kaydetti.
Yemen'de şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Yemen, Güncel

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