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Yemen'de 2019'un başından bu yana 393 bin kişi evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de 2019'un başından bu yana yaklaşık 393 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

11.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:14Yemen'de 2019'un başından bu yana 393 bin kişi evlerini terk etti
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 'de 2019'un başından bu yana yaklaşık 393 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.
IOM Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Yemenlinin kendi barınaklarını inşa etmeleri ve geçici evler kurmalarına yardımcı olmak adına BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Yemen'de bu yılın başından itibaren çoğunluğu yaşanan çatışmalar nedeniyle olmak üzere yaklaşık 393 bin kişi evlerini terk etti." denildi.
Yemen Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı İbtihac el-Kemal, 15 Kasım'da Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Uluslararası Kalkınma ve Nüfus Konferansı hazırlık oturumunda yaptığı konuşmada, Yemen'deki savaş nedeniyle 2 milyondan fazla kadının yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kaldığını söylemişti.
Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
BM tahminlerine göre, Yemen'de taraflar arasındaki çatışmalar nedeniyle halkın çoğu insani yardıma muhtaç duruma düşerken, milyonlarca kişi de açlığın eşiğine geldi.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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