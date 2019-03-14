Yemen'de 5 Bin 113 Çocuk Silahaltına Alındı

Kaynak: İHA

İnsan Hakları İhlallerini Belgeleme Koalisyonu (RASD), Yemen'de 5 bin 113 çocuğun 4 yıldır devam eden iç savaş boyunca silahaltına alındığını açıkladı.İnsan Hakları İhlallerini Belgeleme Koalisyonu (RASD) Genel Sekreteri Mutahhar Bodhaiji, savaşta tarafların çocukları cepheye sürerek istismar ettiği hakkında yapılan son raporu açıkladı. Raporda 4 yıllık savaş boyunca 5 bin 113 çocuğun silahaltına alındığı belirtildi. Bodhaiji, "Yemenli çocuklar, kaçırma, şiddet ve Husi milislerinin zorla silahaltına alması gibi birçok ağır istismara maruz kaldılar" dedi.Yaklaşık 4 milyon çocuğun eğitilemediğine dikkat çeken Bodhaiji, "Bin 600 okul tamamen veya kısmen tahrip edildi ve 170 okul askeri baraka olarak kullanılıyor" ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine ve uluslararası örgütlere çağrıda bulunulduğunu söyleyen Bodhaiji, silahlı çatışmalar sırasında çocuklar için tam koruma sağlamanın gerektiğini söyledi.Yemen'de Mart 2015'te Husiler, Devlet Başkanı Abdu Rabbu Mansur Hadi'ye karşı savaş ilan etmişti. - SANA