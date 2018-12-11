Yemen'de 7 Milyon Çocuk Gece Yatağa Aç Giriyor"

Birleşmiş Milletler
(BM
) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika
Bölgesel Direktörü Geert Cappelaere, Yemen
'de 7 milyon çocuğun her gece yatağa aç girdiğini söyledi.
Cappelaere, Berlin
'de UNICEF Almanya
Başkanı Georg Graf Waldersee ile düzenlediği basın toplantısında Yemen'deki izlenimlerini anlatarak, çocukların durumuna dikkati çekti.
Ülkede, 11 milyon çocuğun insani yardıma muhtaç olduğunu belirten Cappelaere, "Yemen'de bugün 7 milyon çocuk her gece yatağa aç giriyor. 400 bin çocuk da yetersiz beslenme yüzünden her an ölebilir." dedi.
Cappelaere, iç savaşın devam ettiği Yemen'in çocuklar için dünyadaki en kötü yer olduğunu belirterek, uluslararası topluma, yardım çağrısında bulundu.
Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas da Twitter
'dan yaptığı paylaşımda, Yemen'de acıyı, açlığı ve ölümleri sonlandırmanın insanlık görevi olduğunu ifade etti.
Silahların susması gerektiğini vurgulayan Maas, BM ile barış sürecini ilerletmek istediklerini, bu ilerlemeleri sağlamaya yönelik yerinde projeler için bir fon oluşturulduğunu aktardı.
Maas, başlangıç için Almanya'nın fona 2,5 milyon avro verdiğini, 2019'da da 2 milyon avro vadettiğini kaydetti.
Almanya,Birleşmiş Milletler,Yemen
11 Aralık 2018 Salı 19:00