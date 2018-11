Yemen'de 85 Bin Çocuk Açlıktan Öldü

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:42



Uluslararası yardım örgütü Save the Children (Çocukları Koruyun), Yemen 'de 3 yıldır süren savaşta yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların sayısının yaklaşık 85 bin olabileceğini açıkladı.Uluslararası yardım örgütü Save the Children (Çocukları Koruyun), Yemen'de 3 yıldır devam eden savaşta açlık nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısını bir raporla açıkladı. Raporda, açlık nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların sayısının 85 bin olduğu ifade edildi. Save the Children, ciddi seviyede akut malnütrisyon (yetersiz beslenme) yaşayan ve tedavi edilmeden hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların verilerini toplayan Birleşmiş Milletler BM ) aracılığıyla bu sayıya ulaştıklarını belirtti.Save the Children, tedavi edilmemeleri halinde beslenme yetersizliği çeken çocukların yüzde 20-30'unun hayatını kaybettiğini belirtiyor. Yardım kuruluşunun Yemen Direktörü Tamer Kirolos, yetersiz beslenmeden ölümlerin tamamen engellenebileceğine dikkat çekiyor. Kirolos "Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar çok acı çekiyor çünkü iç organları yavaş yavaş iflas ediyor. Bağışıklık sistemleri çok zayıf ve enfeksiyonlara çok açıklar. Bazıları ağlayamayacak kadar zayıf. Aileler, çocuklarının gözlerinin önünde eriyip bittiğine şahit oluyor ve hiçbir şey yapamıyor" diyor.BM geçen ay yaptığı açıklamada yaklaşık 14 milyon Yemenlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti. - SANA