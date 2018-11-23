Yemen'de Askeri Kontrol Noktasına Saldırı: 5 Ölü

23 Kasım 2018 Cuma 10:30



23 Kasım 2018 Cuma 10:30

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde hükümete bağlı askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.AA muhabirine konuşan bir askeri yetkili, Ebyen'in Mudiye ilçesine bağlı el-Kuz bölgesindeki kontrol noktasının sabah erken saatlerde silahlı bir grubun saldırısına uğradığını söyledi.İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçlerinin konuşlu olduğu güvenlik noktasında saldırı sonucu 5 askerin öldüğünü, ayrıca yaralılar olduğunu belirtti.Şüpheler El-Kaide üzerinde yoğunlaşıyorGüvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle saldırganlardan bazılarının da öldürüldüğünü aktaran yetkili, şüphelerin daha önce de buna benzer eylemlerde bulunan El-Kaide üzerinde yoğunlaştığını kaydetti.Ebyen yerel yönetimi Ağustos 2017'de tüm ilçelerin El-Kaide unsurlarından temizlendiğini açıklasa da terör örgütü zaman zaman bu tür saldırılar düzenlemeye devam ediyor.