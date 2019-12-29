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Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 10 ölü

Yemen'de askeri mezuniyet töreni sırasında, Husiler'in düzenlediği roket saldırısında 10 asker hayatını kaybederken en az 25 kişi yaralandı.

29.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:24 Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 10 ölü
'de askeri mezuniyet töreni sırasında, Husiler'in düzenlediği roket saldırısında 10 asker hayatını kaybederken en az 25 kişi yaralandı.

Yemen'in güneyinde yer alan Dali kentinde Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birliklerinin mezuniyet töreni sırasında izleyicilerin bulunduğu platforma roket atıldı. Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 10 asker hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle tören alanında büyük maddi hasar meydana geldi. - SANA

Yemen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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