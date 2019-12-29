Haberler » Güncel » Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 10 ölü - Haber

Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 10 ölü

Yemen'de askeri mezuniyet töreni sırasında, Husiler'in düzenlediği roket saldırısında 10 asker hayatını kaybederken en az 25 kişi yaralandı.

29.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:25
Yemen'de askeri mezuniyet töreni sırasında, Husiler'in düzenlediği roket saldırısında 10 asker hayatını kaybederken en az 25 kişi yaralandı.
Yemen'in güneyinde yer alan Dali kentinde Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birliklerinin mezuniyet töreni sırasında izleyicilerin bulunduğu platforma roket atıldı. Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 10 asker hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle tören alanında büyük maddi hasar meydana geldi.
(Muhammet Errumeym/İHA)
Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 10 ölü

Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:43   Trabzon pistten çıkan uçak, kaderine terk edildi - Haber
16:43   Muş bakan soylu terör örgütünü tarihe gömeceğiz - Haber
16:43   Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu-2 - Haber
16:42   TRAFO BİNASINDA 2 GÜN MAHSUR KALDIĞINI İDDİA ETTİ GÖZALTINA ALINDI - Haber
16:37   Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Sevi, Aydın'da toprağa verilecek - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığı, muhtarların Kanal İstanbul aleyhine konuşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
29.12.2019 16:53:19