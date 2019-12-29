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BBC

Yemen'de BAE destekli askeri birliklerin mezuniyet törenine füzeli saldırı

Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hizam el Emni birliklerinin askeri mezuniyet törenine düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldü.

29.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:05 Yemen'de BAE destekli askeri birliklerin mezuniyet törenine füzeli saldırı

'in güneyinde askeri geçit törenine düzenlenen füzeli saldırıda en az 5 kişi öldü.

El Dali şehrindeki aldırının hedefinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el Emni adlı birliklerin askeri mezuniyet töreni vardı.

Hizam el Emni birlikleri, İran destekli Husi milislerine karşı savaşan Yemen hükümeti safında yer alıyor.

Yetkililer el Dali'deki saldırıdan Husileri sorumlu tuttu ancak Husi birliklerden saldırıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Hizam el Emni birliklerinin Ağustos ayındaki mezuniyet törenine de saldırı düzenlenmiş, 30'dan fazla kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.





Yemen'de Husiler Mart 2015'te ülkenin batısında toprakların büyük bir bölümünü ele geçirmiş ve Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi'yi ülke terk etmeye zorlamıştı.

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğünde, çoğu Sünni Müslüman sekiz Arap devleti Hadi hükümetinin yeniden inşası için ülkede hava operasyonu yürütüyor.

Koalisyona, ABD, İngiltere ve Fransa da lojistik ve istihbarat desteği sağlıyor.

Suudi öncülüğünde yürütülen hava saldırılarında ölenlerin sayısının 10 bin ila 70 binden fazla olduğu belirtiliyor.


Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Dünya
BBC


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