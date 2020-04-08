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Yemen'de BAE destekli gruplar Sokotra Valisi'nin evine baskın düzenledi

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli silahlı gruplar, Sokotra Valisi'nin evine baskın düzenledi.

08.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:00
Yemen'de BAE destekli gruplar Sokotra Valisi'nin evine baskın düzenledi
Yemen 'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli silahlı gruplar, Sokotra Valisi'nin evine baskın düzenledi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE destekli Hizam Emni güçleri isyancı emniyet mensuplarıyla birlikte Sokotra Valisi Remzi Mahrus'un Sokotra'nın Hadibu kentinde bulunan evine baskın gerçekleştirdi.
Baskına karşılık veren valilik korumaları ve emniyet güçleri ile BAE destekli silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.
Çatışmada herhangi bir can kaybı olmadığı, olayın ardından saldırganlardan bazılarının yakalandığı kaydedildi.
Söz konusu baskın ve çatışmanın, isyancı emniyet güçleri tarafından kaçırılarak darbedilen Sokotra Limanı Müdürü Riyad Said'in kentin ileri gelenlerinin ara bulucuğuyla serbest bırakılmasından sadece birkaç saat sonra yaşanması dikkati çekti.
Sokotra'da BAE destekli isyanlar
Uzun süredir çatışmalara sahne olan Yemen'de BAE, güneydeki ayrılıkçı silahlı gruplara destek veriyor.
BAE'nin eğittiği ve silah sağladığı bu gruplar, son yıllarda birçok defa Yemen'in güneyinde hükümete karşı saldırı ve darbe girişimlerinde bulundu.
Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı gruplar, Ekim 2019'da Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişimi gerçekleştirmişti.
BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık 2019'da da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel
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