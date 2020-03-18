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Yemen'de BAE destekli güçler Sokotra Limanı'na baskın düzenledi

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli silahlı gruplar, Yemen hükümet güçlerinin kontrolündeki Sokotra adasındaki limana baskın düzenledi.

18.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:24
Yemen'de BAE destekli güçler Sokotra Limanı'na baskın düzenledi
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli silahlı gruplar, Yemen hükümet güçlerinin kontrolündeki Sokotra adasındaki limana baskın düzenledi.
İsmini vermek istemeyen bir liman yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, limandaki silah, teçhizat ve bir zırhlı aracı kaçırmak amacıyla Sokotra Limanı'na baskın düzenleyen BAE destekli silahlı grupların Yemen hükümet güçlerinin direnişiyle karşılaştığını, taraflar arasında çatışma yaşandığını söyledi.
Çatışma sonunda BAE destekli silahlı gruplardan iki kişinin yakalanıp hapsedildiğini ifade eden yetkili, hükümet güçlerinin kaçan silahlı grupların peşinde olduğunu aktardı.
BAE'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
Yemen hükümet güçleri birkaç gün önce Sokotra Limanı'nda, BAE'den gelen Halife Bin Zayid Al Nahyan Vakfı'na ait bir gemide yaptığı rutin aramada askeri teçhizat ve bir zırhlı araç ele geçirmişti.
Sokotra'da BAE destekli isyanlar
BAE, uzun yıllardır çatışmalara sahne olan Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı silahlı grupları destekliyor. BAE'nin eğittiği ve silah sağladığı bu gruplar, son yıllarda Yemen'in güneyinde hükümete karşı saldırılarda ve darbe girişimlerinde bulundu.
Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı gruplar, Ekim 2019'da Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişimi gerçekleştirmişti.
BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık 2019'da da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri, Hükümet, Yemen, Güncel

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