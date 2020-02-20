Haberler » Güncel » Yemen'de BAE karşıtı Vali'nin evinin yakınında İHA düşürüldü - Haber

Yemen'de BAE karşıtı Vali'nin evinin yakınında İHA düşürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Yemen'de kaosu desteklemekle suçlayan Şebve Valisi Salih bin Adyu'nun evinin yakınında bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

20.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:26Yemen'de BAE karşıtı Vali'nin evinin yakınında İHA düşürüldü
Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) 'de kaosu desteklemekle suçlayan Şebve Valisi Salih bin Adyu'nun evinin yakınında bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.
kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bin Adyu'nun vilayetin merkezi Atak kentindeki evine yaklaşan İHA korumaları tarafından düşürüldü. Kaynaklar, İHA'nın kime ait olduğuna dair bilgi vermedi.
Yemen ordusu da dün ülkenin doğusundaki Cevf kentinde Husilere ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurmuştu.
Şebve Valisi, BAE karşıtı açıklamalarıyla biliniyor
Şebve Valisi Muhammed Salih bin Adyu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, BAE'yi ülkede kaosu desteklemek ve finanse etmekle suçlamıştı.
Bin Adyu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin Şebve'deki ayrılıkçı milislere destek verdiğini ifade ederek bu duruma tepki göstermişti.
BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi milisleri, Ağustos 2019'da Aden'in yanı sıra Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele geçirmiş ancak bu bölgeler Eylül 2019'da hükümet güçleri tarafından geri alınmıştı.
Hükümet yetkilileri BAE'yi ülkedeki ayrılıkçı hareketi desteklemekle suçlarken, BAE bu konudaki iddiaları reddetmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, İnsansız Hava Aracı, Hükümet, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 18:12:55