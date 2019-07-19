Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yemen'de BAE'nin desteklediği askeri kuvvetlere silahlı saldırı: 5 ölü

Yemen'de faaliyet gösteren Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Hizam Emni güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü.

19.07.2019 20:31 Yemen
Yemen'de faaliyet gösteren Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Hizam Emni güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü.

Yemen'in Abyan bölgesindeki bir kontrol noktasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Hizam Emni güçlerine yönelik silahlı saldırı geçekleştirildi. Saldırı sonucu Hizam Emni güçlerine bağlı 5 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Hükümet kaynakları yaşanan olayı doğrularken, saldırıda RPG roketleri ve makineli tüfekleri kullanıldığı kaydedildi.

Saldırıyı kimin düzenlediği hakkında henüz kesin bir bilgi paylaşılmasa da saldırının arkasında El-Kaide terör örgütü olduğu tahmin ediliyor. - SANA
Kaynak: İHA
Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:53   Çankırı'da korkutan yangın
20:41   Tekirdağ'da bidon bidon kaçak içki ele geçirildi
20:40   İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı
20:31   Diyarbakır'da uzun namlulu silahla kavga: 1 ölü
20:31   Yemen'de BAE'nin desteklediği askeri kuvvetlere silahlı saldırı: 5 ölü
20:30   PKK'nın dağ kadrosundan biri tutuklandı
20:29   Isparta'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına darbe: İl imamı, kasa ve eğitim danışmanı hücre evlerinde...