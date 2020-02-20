Haberler » Güncel » Yemen'de BAE'nin desteklediği milisler Suudi Arabistan'ın atadığı koalisyon yetkilisini kaçırdı - Haber

Yemen'de BAE'nin desteklediği milisler Suudi Arabistan'ın atadığı koalisyon yetkilisini kaçırdı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı milisler, Suudi Arabistan tarafından atanan yerel koalisyon yetkilisini alıkoydu.

20.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:20Yemen'de BAE'nin desteklediği milisler Suudi Arabistan'ın atadığı koalisyon yetkilisini kaçırdı
'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı milisler, Suudi Arabistan tarafından atanan yerel koalisyon yetkilisini alıkoydu.
AA muhabirine açıklamada bulunan yerel kaynaklar, Hizam Emni Birliklerine bağlı Maaş Komitesi Başkanı ve et-Tevahi ilçesi meclis üyesi Muhammed Tahir'in evinin dün, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı bir grup tarafından basıldığı ve evinden götürüldüğü belirtildi.
Tahir'in, Suudi Arabistan'ın desteklediği koalisyon güçleri tarafından atandığı ifade edilirken, nereye götürüldüğü ise bilinmiyor.
Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Tahir'in, BAE tarafından denetlenen Terörle Mücadele Birimine sevk edildiğini belirtildi.
Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizin sona ermesi için 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı.

Aden'de ve güneyde sükunetin sağlanmasını, ekonomik ve insani durumun kötüleşmesini önlemek için hükümetin kente geri dönmesini öngören Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin şu ana kadar kayda değer herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
20.02.2020 14:21:39