Yemen'de binlerce kişi BAE'ye karşı gösteri düzenledi

Yemen'in Sokotra ilinde kaosu desteklediği ve toplumsal yapıya zarar verdiği suçlamasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) protesto edildi.

Sokotra'nın Hadibu ilçesinde düzenlenen eyleme binlerce Yemenli ile Sokotra Valisi Remzi Mahrus da katıldı. Göstericiler, Yemen bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin posterlerini taşıdı.

Güney Ulusal Koalisyonu Üyesi Ahmed Cuman, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait merkezin önünde eylem metnini okudu.

"BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin caddeleri kapatarak, kamu ve özel çıkarlara zarar vererek çıkardığı kaosu kınıyoruz." diyen Cuman, Cumhurbaşkanı Hadi'nin meşruiyetine ve Arap koalisyonunun çabalarına destek verdiklerini belirtti.

BAE'nin Güney Geçiş Konseyi üzerinden "fitne çıkarma, kaosu destekleme ve Sokotra'nın toplumsal yapısını parçalamaktan" sorumlu olduğunu ifade eden Cuman, Cumhurbaşkanı Hadi'ye ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e BAE'nin Sokotra'da kaos çıkarma girişimlerini önleme çağrısında bulundu.

Vali Mahrus da yaptığı konuşmada, Sokotra halkının güvenlik ve istikrarını bozmak isteyenlere beraber karşı duracaklarını söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Koalisyon içinde yer alan ikinci büyük güç olan BAE ise aynı zamanda merkezi hükümete karşı savaşan güneydeki ayrılıkçı hareketi de destekliyor.

Kaynak: AA