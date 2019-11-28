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Yemen'de çatışma: 12 ölü

Yemen'in batısında olan Marib şehrinde asker ve yerel çeteler arasında çıkan çatışma sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

28.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:31Yemen'de çatışma: 12 ölü
'in batısında olan şehrinde asker ve yerel çeteler arasında çıkan çatışma sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yemen'in güneybatısında olan Marib ilinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Yerel çeteler ve Yemen ordusu arasındaki çatışmalar sonucu 6'sı asker 12 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar tedavi altına alınırken çatışma, en az 24 saat sürdü.

Resmi kaynaklar, yasadışı silah ticareti yapan yerel çetelerin ordu mevzilerine saldırdığını ifade etti. Çatışma nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.

Hakkında arama kararı olan çete liderinin kaçak durumda olduğu ifade edildi. - SANA

Marib, Yemen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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