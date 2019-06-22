22.06.2019 23:56
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"Yemen'de çözümün anahtarı BM arasında iş birliği"

"Yemen

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye, ülkesindeki krizin çözümünün BM ile iş birliğinden geçtiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres , Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye, ülkesindeki krizin çözümünün BM ile iş birliğinden geçtiğini belirtti.
Yemen'in Saba haber ajansında verilen habere göre Guterres, Cumhurbaşkanı Hadi'ye gönderdiği mektupta, Yemen'de krizin çözüm anahtarının BM ile iş birliği olduğunu söyledi.
Hadi'nin BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths 'e ilişkin eleştirilerine cevap olarak değerlendirilen mektupta Guterres, Yemen'in temel endişelerinin nedenlerinin dikkate alınacağını vurguladı.
Guterres mektubunda, Hadi'nin başında olduğu yönetimin Yemen halkının tek ve yasal temsilcisi olduğunu yineleyerek, hükümetin göstermiş olduğu esneklik ve iş birliğini övdü.
Hadi, geçen ay Guterres'e Stockholm Anlaşması'na göre Hudeyde konusunda atılması gereken adımlarda BM temsilcisi Griffiths'in tutumundan duyduğu memnuniyetsizliği iletmişti.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı , Yemen , Birleşmiş Milletler , Güncel

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