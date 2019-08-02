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Yemen'de El Kaide saldırısı: 19 ölü

Terör örgütü El Kaide'nin Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti.

02.08.2019 12:42 Yemen'de El Kaide saldırısı: 19 ölü
Terör örgütü El Kaide'nin Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti.

Yemenli yetkililer, terör örgütü El Kaide'nin ülkenin güneyindeki Abyan bölgesinde askeri bir üsse saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Güvenlik Kuvvetleri, El Kaide militanlarının Al-Mahfad üssünü basarak askeri takviye gelmeden saatlerce içeride beklediğini ve gerçekleşen çatışmalarda askerlerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, "El Kaide, dün Aden'de gerçekleştirilen saldırıları fırsat bilerek Al Mahfad üssüne saldırı gerçekleştirdi ve askerlerle çatışmaya girdi. Askeri takviye gönderildi, saatler süren operasyonda silahlı saldırganlar öldürüldü, en az 19 asker öldü ve birçok asker yaralandı" dedi.

Arap Yarımadası'nda ortaya çıkan El Kaide, terör örgütü DEAŞ ve diğer aşırılık yanlılarının faaliyetleri ve Yemen hükümeti ile Husiler arasında çıkan iç savaştan faydalanarak birçok bölgeyi ele geçirdi. ABD, El Kaide'yi küresel aşırılıkçı ağın en tehlikeli kolu olarak görüyor. - SANA

Yemen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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