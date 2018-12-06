Yemen'de Esir Değişimi Onaylandı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:20



06 Aralık 2018 Perşembe 15:20

Yemen'in Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Martin Griffiths, İsveç'teki barış görüşmelerinden önce basın toplantısı düzenledi. Griffiths esir değişimi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.Yemen hükümeti delegeleri ve Husilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler'den bir heyet, Yemen'de devam eden savaş için çözüm bulmak amacıyla İsveç'te bir araya geldi. Toplantı öncesi Yemen'in Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Martin Griffiths ve İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Margot Wallström, "Yemen'de bir felaket yaşanıyor ve bunu durdurmak gerekiyor. Yemen'e ve Yemen'in geleceğine önem veriyoruz. Şu anda Yemen'deki savaş bitmeli ve Yemen halkının yaşadığı acı felaket sona ermeli" dedi."Geleceğinize siz karar verirsiniz"Griffiths, muhaliflerin esir değişimi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Griffiths, "Müzakereler yeni bir siyasi yol çizmek için önemli bir adım olacak" ifadesini kullandı. Yemenli tarafların bir araya gelmesiyle yeni bir sürecin başladığını ifade eden Griffiths, "Yemen'deki iki tarafın da geçtiğimiz günlerde çatışmaları hafifletmeye karar vermeleri büyük bir fedakarlık. Bugün ayrıca esir değişim anlaşmasının imzalandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı. Binlerce insanın yeniden ailesine kavuşacağı müjdesini veren Griffiths, konuşmasının sonunda, Yemenli temsilcilere hitaben "Bundan sonrası size kaldı, Yemenli partilere. Geleceğinize siz karar verirsiniz" diye konuştu.Müzakerelerin 10 gün sürmesi bekleniyorBugüne kadar Yemen'le ilgili müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Yemen'de taraflar arasında 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te 3 görüşme yapılmış ancak anlaşmaya varılamamıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında İsviçre'nin Cenevre kentindeki istişare toplantılarına Husiler katılım sağlamadığı için toplantı iptal edilmişti. - STOCKHOLM