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Yemen'de geçici başkent Aden koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı

Yemen'in geçici başkenti Aden, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tüm giriş çıkışlara kapatıldı.

11.04.2020 07:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 07:16
Yemen'de geçici başkent Aden koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı
Yemen 'in geçici başkenti Aden, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tüm giriş çıkışlara kapatıldı.
Aden Valisi Ahmed Salimin yayımladığı genelgede, Aden'in tüm giriş çıkışlarının kapatılması için güvenlik güçlerine talimat verdi, bu yönde gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Vali, kararın ülkedeki Olağanüstü Hal Komisyonu ve Arap koalisyonu yetkilileriyle koordineli olarak aldığını kaydetti.
Kentteki salgın takip ekipleri ve sağlık ofisinden teyakkuz halinde olmalarını isteyen Vali Salimin, Koronavirüsün yayılmaması için gerekli tıbbi önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde cuma sabahı ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Yemen, Güncel
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