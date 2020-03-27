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Yemen'de geleneksel Sufi toplantısı yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındı

Yemen'in Hadramevt ilinde düzenlenen geniş katılımlı Sufi tarikatı toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bu yıl yapılmayacak.

27.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:44
Yemen'de geleneksel Sufi toplantısı yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındı
Yemen 'in Hadramevt ilinde düzenlenen geniş katılımlı Sufi tarikatı toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bu yıl yapılmayacak.
Hadramevt ilindeki Vakıflar Bakanlığı Ofisi Genel Müdürü Murad Sabih, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, es-Sevm bölgesinde Sufi tarikatının yıllık düzenlediği geleneksel toplantının askıya alındığını duyurdu.
Sufi tarikatına bağlı farklı Arap ve Doğu Asya ülkelerinden Hadramevt ilinde gelen binlerce kişi, Ramazan ayına yaklaşık iki hafta kala her yıl dört günlük geleneksel bir toplantı düzenliyor.
Yemen'de henüz Kovid-19 vakası kayda geçmezken ülkenin içinde bulunduğu şartlar göz önünde tutulduğunda olası bir salgının neden olacağı dramatik yıkımlardan endişe ediliyor.
İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında uzun süredir devam eden çatışmalar, ülkede büyük bir insani krizin yaşanmasına yol açıyor. Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Facebook, Yemen, Güncel

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