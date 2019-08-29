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Yemen'de hava saldırıları: 30 asker öldü

Yemen'in Aden şehrinde gerçekleştirilen hava saldırılarında 30 asker hayatını kaybetti.

29.08.2019 15:28 Yemen'de hava saldırıları: 30 asker öldü
Yemen'in Aden şehrinde gerçekleştirilen hava saldırılarında 30 asker hayatını kaybetti.

Yemen'in Abyan Bölgesi'nde Özel Kuvvetler Komutanı Mohamed al-Oban, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçılarla mücadele etmek için güney liman kenti Aden'e giden hükümet güçlerinin hava saldırılarıyla vurulduğunu, saldırıda en az 30 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Uçakların Suudi liderliğindeki koalisyonundan geldiğini söyleyen komutan, saldırıların arkasında kimin olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

Yemen'in Houthi isyancılarıyla savaşan koalisyonun bir parçası olan Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Ayrılıkçıların Aden'in geri aldığı iddiası

Yemen'de her iki taraftaki yetkililerin açıklamalarında, güneydeki ayrılıkçıların Aden'de bulunan Birleşmiş Milletler (UN) tarafından tanınan hükümetin birliklerini geri püskürttükten sonra bugün bölgede yeniden kontrol sağladığını bildirdiği iddia edildi. - ADEN

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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