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Yemen'de hava saldırısı: 5 ölü

Yemen'in Amran kentine düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti.

23.09.2019 14:02Yemen'de hava saldırısı: 5 ölü
Yemen'in Amran kentine düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti.
Yemen'de İran destekli Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçakları başkent Sana'nın kuzeyindeki Amran kentinin Es-Sevad bölgesine 3 hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda aynı aileden 5 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilen haberde, ailenin 2 çocuğunun da kayıp olduğu aktarıldı.
Suudi Arabistan makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Amran, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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