Yemen'de hükümet güçleri Sokotra'daki askeri kampta kontrolü sağladı
Yemen'de hükümete bağlı birlikler, Sokotra vilayetinde daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin ele geçirdiği askeri kampta kontrolü sağladı.
11.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:38
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet birliklerinin düzenlediği operasyon sonucu Sokotra'daki özel güvenlik güçleri kampında yeniden kontrol ele geçirildi.
GGK güçlerinin operasyondan hemen önce kaçarak kampı terkettiği de aktarıldı.
Sokotra'daki özel güvenlik güçleri komutanı Hüseyin Şaif'in İçişleri Bakanlığının gönderdiği görevden alma kararını kabul etmemesinin ardından BAE destekli GGK güçleri 18 Şubat'ta kampı ele geçirmişti.
Şaif kendine ve GGK'ye bağlı güçleri kampın çevresine ve kampa giden yollara yerleştirmişti.
Sokotra'da BAE destekli isyanlar
Yemen hükümeti, bir süredir 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde BAE destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.
Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı gruplar, Ekim 2019'da Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişimi gerçekleştirmişti.
BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık 2019'da da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.
Sokotra Valiliği, 8 Nisan'da Güney Geçiş Konseyi'ni, Vali Remzi Mahrus'a suikast girişiminde bulunmakla suçlamıştı.
Kaynak: AA
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