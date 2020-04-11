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Yemen'de hükümet ve Husiler birbirlerini ateşkesi delmekle suçluyor

Yemen hükümeti ve Husiler, birbirlerini 9 Nisan Perşembe günü yürürlüğe giren ateşkesi bozmakla suçluyor.

11.04.2020 05:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 05:34
Yemen'de hükümet ve Husiler birbirlerini ateşkesi delmekle suçluyor
Yemen hükümeti ve Husiler, birbirlerini 9 Nisan Perşembe günü yürürlüğe giren ateşkesi bozmakla suçluyor.
Yemen Ordu Sözcüsü Abduh Mucella, Savunma Bakanlığına bağlı Semtember Net'e yaptığı açıklamada, İran'ın desteklediği Husilerin 24 saat içinde çeşitli bölgelerde ulusal orduya karşı 74 kez ateşkesi deldiğini söyledi. Mucella, orduya karşı top ve füze atışlarının yanı sıra direkt saldırı şeklinde olanlar ile insansız hava araçlarının uçurulması, mayın döşenmesi ve çeşitli askeri yığınak şeklinde ihlaller yapıldığına işaret etti.
Mucella, ihlallerin Sana, Beyda, Cevf, Sade, Taiz, Ebyen ve Hacce vilayetlerinde gerçekleştirildiğini aktardı.
Öte yandan Husiler de benzeri şekilde karşı tarafın ateşkesi çeşitli şekillerde ihlal ettiğini duyurdu.
Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Saba ajansına yaptığı açıklamada, hükümet güçleri ve koalisyonun ateşkesi 24 saat içinde 99 kez çeşitli şekillerde ihlal ettiğini savundu.
Husilere bağlı televizyon kanalına konuşan bir diğer sözcü Muhammed Abdusselam ise koalisyon güçlerinin Hacce ve Cevf vilayetlerine 8 hava saldırısı düzenlediğini belirterek "Koalisyon güçleri tarafından ilan edilen ateşkes, Husilerin Birleşmiş Milletler'e sunduğu çözüm düşüncesini bozmak hedefiyle planlanmış siyasi bir manevradır." değerlendirmesinde bulundu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan Perşembe'den itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.
Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde cuma sabahı ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği duyurulmuştu.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Hükümet, Yemen, Güncel
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