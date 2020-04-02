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Yemen'de "hükümete darbe" yapan Husiler gıyaben yargılanıyor

Yemen'de meşru hükümete darbe yapan Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi dahil 32 kişinin gıyaben yargılanmasına başlandı.

02.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:40
Yemen'de
Yemen 'de meşru hükümete darbe yapan Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi dahil 32 kişinin gıyaben yargılanmasına başlandı.
Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçici başkent Aden'deki ceza mahkemesinde ilk duruşması yapılan davada, Abdulmelik el-Husi'nin yanı sıra Husilerin sözde hükümetinde başbakanlık görevini yürüten Abdulaziz Habtur ve savunma bakanlığını üstlenen Muhammed Nasır el-Atıfi de sanıklar arasında yer alıyor.
Mahkemede gıyaben yargılanan Husilerin önde gelen 32 ismine, Yemen Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tehlikeye atmak, cumhurbaşkanı ve hükümete silahlı darbe yapmak dahil 8 ayrı suçlama yöneltildi.
Aden'deki davanın ikinci duruşmasının temmuz ayında yapılacağı belirtildi.
Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasında çatışmalar yıllardır sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Hükümet, Yemen, Güncel
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