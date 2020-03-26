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Yemen'de Husiler, Bahai cemaatine mensup tüm tutukları serbest bırakma kararı aldı

Yemen'de Husiler, aralarında idama mahkum edilmiş bir kişinin de bulunduğu Bahai cemaatine mensup tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verdi.

26.03.2020 03:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 03:48
Yemen'de Husiler, Bahai cemaatine mensup tüm tutukları serbest bırakma kararı aldı
Yemen 'de Husiler, aralarında idama mahkum edilmiş bir kişinin de bulunduğu Bahai cemaatine mensup tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verdi.
Husilere ait El-Mesire Televizyonu'nun haberine göre Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, tüm Bahai tutuklularının serbest bırakılması talimatını verdi. Tutukluların sayısı ya da serbest bırakılma nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.
Meşat ayrıca, idam cezasına çarptırılan Hamid Haydara isimli tutuklunun da affedilerek serbest bırakılmasına karar verildiğini kaydetti.
Bahai tutuklularının avukatı Abdullah el-Alefi de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 6 yılı aşkın süren tutukluluk halinin ardından Haydara hakkında af, diğer Bahailer hakkında da serbest bırakma kararı alındığını kaydetti.
Uluslararası Af Örgütü'nce "düşünce mahkumu" olarak kabul edilen Bahai cemaati mensubu Haydara, Aralık 2013'te tutuklanmıştı.
Yemen'deki Bahailerin sayısına ilişkin kesin veriler bulunmamakla birlikte İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Şubat 2015'te Yemen'de yaklaşık 1000 Bahai'nin yaşadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Güncel

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