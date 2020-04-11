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Yemen'de Husiler hükümet güçlerinden 25 kişiyi serbest bıraktı

Yemen'deki Husiler, hükümet güçlerinden alıkoydukları 25 kişiyi serbest bıraktı.

11.04.2020 01:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:34
Yemen'de Husiler hükümet güçlerinden 25 kişiyi serbest bıraktı
Yemen 'deki Husiler, hükümet güçlerinden alıkoydukları 25 kişiyi serbest bıraktı.
İran destekli Husilere ait SABA ajansına konuşan sözde Hudeyde Vali Vekili Muhammed Ayaş Kahim, "Husi yönetiminin verdiği genel af kararı ile muhaliflerden 25 kişi serbest bırakıldı." dedi.
Yemen hükümetinden ise konuya dair henüz açıklama yapılmadı.
Yemen'deki taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Hükümet, Yemen, Ayaş, İran, Güncel
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