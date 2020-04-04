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Yemen'de Husiler Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşı alıkoydukları 1600 kişiyi salıverdi

Yemen'de Husiler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında alıkoydukları 1600 kişiyi serbest bıraktı.

04.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:56
Yemen'de Husiler Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşı alıkoydukları 1600 kişiyi salıverdi
Yemen 'de Husiler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında alıkoydukları 1600 kişiyi serbest bıraktı.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husilere bağlı SABA ajansında yer alan habere göre, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Sana ve çeşitli kentlerde "tutuklu ve gözaltında olan" 1600 kişi serbest bırakıldı.

Söz konusu kişilerin, haklarında sözde mahkemelerce verilen hapis cezalarının dörtte üçünü ya da yarısını infaz kurumunda çektiği aktarıldı.

Yemen'de şu ana kadar tespit edilmiş Kovid-19 vakası bulunmuyor.

Yemen hükümeti, Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşı son günlerde kendi kontrolündeki Hadramevt, Taiz, Şebve, Marib ve El-Mehra'da aşamalı olarak 508 mahkumu salıvermişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Yemen Heyeti, 30 Mart'ta Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen hapishanelerindeki tüm siyasi mahkum ve tutukluların acilen serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yemen'de Husiler Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşı alıkoydukları 1600 kişiyi salıverdi - Haberler

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