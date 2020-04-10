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Yemen'de Husilerden "Arap koalisyonu ateşkese uymuyor" suçlaması

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu, ilan edilen ateşkese uymayarak hava saldırılarını sürdürmekle suçladı.

10.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:46
Yemen'de Husilerden
Yemen 'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu, ilan edilen ateşkese uymayarak hava saldırılarını sürdürmekle suçladı.
Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde, koalisyon uçaklarının Suudi Arabistan sınırındaki Hacce ilinin Harad ilçesine 6, Cevf'e bağlı Hab ve Eş-Şaab ilçelerine de birer hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.
Haberde saldırı sonucu can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmezken, koalisyon güçlerinden de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Husiler dün de koalisyon güçlerinin aynı bölgelere 6 hava saldırısı düzenlediğini öne sürmüştü.
Yemen'de tek taraflı ateşkes girişimi
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etmişti.
Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, bu adımla, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in "Kovid-19'un yayılmasını engellemek için" yaptığı ateşkes çağrısını kabul eden Yemen hükümetinin kararını desteklediklerini ifade etmişti.
Husilerden ise koalisyon güçlerinin bu girişimine yönelik bir açıklama gelmedi.
Bu arada Yemen hükümeti, bugün ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel
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