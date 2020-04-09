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Yemen'de Husilerden koalisyon güçlerine hava saldırısı suçlaması

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, bugün ilan edilen ateşkesi ihlal ederek ülkenin kuzeyindeki Hacce ve El-Cevf illerinde 6 hava saldırısı düzenlemekle suçladı.

09.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:02
Yemen'de Husilerden koalisyon güçlerine hava saldırısı suçlaması
Yemen 'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, bugün ilan edilen ateşkesi ihlal ederek ülkenin kuzeyindeki Hacce ve El-Cevf illerinde 6 hava saldırısı düzenlemekle suçladı.
Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde, koalisyon uçaklarının Hacce ilindeki Harad ilçesine 4, Cevf iline bağlı Hab ve Eş-Şaab ilçelerine de birer hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.
Haberde saldırı sonucu can ve mal kaybıyla ilgili bilgiye yer verilmezken, koalisyon güçlerinden de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin, ülkenin doğusundaki Marib ve batısındaki Hudeyde kentlerine saldırı düzenlediğini belirtmişti.
İryani, Husilerin saldırılarının sorumluluğunun Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e ait olduğunu söylemişti.
Yemen'de tek taraflı ateşkes girişimi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Yemen'de bugünden itibaren başlayan 2 haftalık ateşkes ilan etmişti.
Koalisyon, bu ateşkesin, Yemen hükümetinin, BM Özel Temsilcisi Griffiths'in "Kovid-19'un yayılmasını engellemek için" yaptığı ateşkes çağrısını kabul etme kararını desteklediğini ifade etmişti.
Husilerden, koalisyon güçlerinin bu girişimine yönelik bir açıklama gelmezken, BM, koalisyon güçlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşılamıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, İran, Güncel
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