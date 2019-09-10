Haberler» Güncel» Haber

- Yemen'de Husilere Ait Silah Deposunda Patlama: 7 Ölü

- Yemen'de Husilere ait silah deposunda patlama: 7 ölüSANA - Yemen'in liman kenti Hudeyde'de Husilere ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

10.09.2019 11:16
- Yemen'de Husilere ait silah deposunda patlama: 7 ölü
SANA - Yemen'in liman kenti Hudeyde'de Husilere ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yemen'in batısında bulunan Hudeyde kentinde Husilere ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle bölgede bulunan 6 evin yıkıldığı ifade edildi.
Öte yandan, Husiler henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
- Yemen'de Husilere Ait Silah Deposunda Patlama: 7 Ölü

Yemen, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:15   11 köy asfalt yolla birbirine bağlandı
13:15   11 köy asfalt yolla birbirine bağlandı
13:15   Hdp önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (3)
13:15   İBB'ye geçen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın ücretinde indirim
13:12   Hemşireyi döven iki kardeş serbest
13:12   Aşureler Başkan Palancıoğlu'ndan
13:12   Abd'nın zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerine yerleştiriliyor