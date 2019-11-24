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Yemen'de Husilerin alıkoyduğu 2 Ürdünlü serbest bırakıldı

Ürdün yönetimi, Yemen'de Husilerin 7 Kasım'dan bu yana alıkoyduğu 2 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

24.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:02Yemen'de Husilerin alıkoyduğu 2 Ürdünlü serbest bırakıldı
yönetimi, 'de Husilerin 7 Kasım'dan bu yana alıkoyduğu 2 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dayfullah el-Fayiz yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu Ürdünlülerin, Yemen'de insani yardım programlarının denetlenmesi görevini yerine getirmek üzere Sana'ya gittikleri sırada alıkonulduklarını belirtti.
Fayiz, Husiler tarafından 7 Kasım'dan bu yana alıkonulan 2 Ürdün vatandaşının başkent Sana'dan ayrıldığını aktardı.
Ürdünlü Bakan, Birleşmiş Milletler'in (BM) özellikle de BM Yemen Özel Temsilciliğinin Ürdünlülerin serbest bırakılması konusunda harcadığı çabadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Ürdün, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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