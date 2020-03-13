Yemen'de Husilerin düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü
Yemen'in Taiz ve Dali kentlerinde Husiler tarafından düzenlenen saldırılarda 3'ü sivil 11 kişi hayatını kaybetti.
13.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:50
Yemen 'in Taiz ve Dali kentlerinde Husiler tarafından düzenlenen saldırılarda 3'ü sivil 11 kişi hayatını kaybetti.
Taiz'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran destekli Husilerin kentin kuzeyindeki Zehra semtine düzenlediği saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi.
Yerel medyanın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Dali kentinde Husi militanlarla çatışmaya giren Yemen ordusuna bağlı 8 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Taiz'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran destekli Husilerin kentin kuzeyindeki Zehra semtine düzenlediği saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi.
Yerel medyanın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Dali kentinde Husi militanlarla çatışmaya giren Yemen ordusuna bağlı 8 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Kaynak: AA
Manşet
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