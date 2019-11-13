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Yemen'de Husilerin saldırısında 5 asker öldü

Yemen'in doğusunda Husilerin saldırısı sonucu 5 asker hayatını kaybetti.

13.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:28Yemen'de Husilerin saldırısında 5 asker öldü
'in doğusunda Husilerin saldırısı sonucu 5 asker hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husi güçleri Yemen'in ilindeki bir askeri kampın operasyon komuta merkezini füzeyle vurdu.
Saldırıda 5 askerin öldüğü, 10 askerin yaralandığı belirtilirken, hedef alınan binada ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
Yemen ordusu ya da Husi güçlerinden olaya ilişkin açıklama yapılmadı.
Husiler geçen ay da Marib ilinde Arap koalisyonuna bağlı komutanlarla toplantı halinde bulunan Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'ye yönelik füze saldırısı düzenlemişti. Makdisi saldırıdan kurtulurken, olayda iki asker hayatını kaybetmişti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Marib, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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