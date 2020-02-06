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Yemen'de Husilerin saldırısında 8 kişi öldü

Husilerin Yemen'in doğusundaki Marib kentine düzenlediği saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

06.02.2020 02:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 02:34Yemen'de Husilerin saldırısında 8 kişi öldü
Husilerin 'in doğusundaki kentine düzenlediği saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marib'in Er-Ravda semtine balistik füzeyle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 kadın ve 4 çocuğun öldüğünü belirtti.
İryani, Husilerin işlediği "terör suçunu" kınadıklarını kaydetti.
Husilerden, söz konusu saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Marib, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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