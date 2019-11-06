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Yemen'de Husilerin SİHA saldırısında 6 sivil öldü

Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin batı sahilinde bulunan El-Muha kentinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 6 kişi yaralandı.

06.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:34 Yemen'de Husilerin SİHA saldırısında 6 sivil öldü
Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin batı sahilinde bulunan El-Muha kentinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 6 kişi yaralandı.
Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin, Taiz ilinin batısındaki Muha kentinde Yemen ordusuna ait askeri lojistik depolarına SİHA ile saldırdığını söyledi.
Füze savunma sisteminin atılan 3 füzeyi düşürdüğünü, bir füzenin ise depoya isabet ettiğini aktaran Debiş, saldırı sonucu hedef alınan binanın yakınındaki ahşap kulübelerde yaşayan 6 sivilin öldüğünü, 6'sının yaralandığını belirtti.
Saldırıda ayrıca binanın yakınındaki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi'nin de zarar gördüğünü dile getiren Debiş, Yemen Ortak Güçleri bünyesinde batı sahili bölgesinde Husilere karşı mücadele eden Amalika Güçleri'nin, doktor, hasta ve çalışanların tamamını hastaneden tahliye ettiğini aktardı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Husiler, zaman zaman ülkenin farklı yerlerinde Yemen ordusuna ait mevzilere balistik füze ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

Yemen, İran, Güncel

Kaynak: AA

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