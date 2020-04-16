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Yemen'de iç göçmenlerin kaldığı çadır sele kapıldı: 2 ölü

Yemen'in doğusundaki Marib ilinde sağanağın etkili olduğu sel, iç göçmenlerin kaldığı kampta bir kadın ile 2 çocuğunun kaybolmasına, 2 çocuğun da yaşamını yitirmesine neden oldu.

16.04.2020 02:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 02:46
Yemen'de iç göçmenlerin kaldığı çadır sele kapıldı: 2 ölü
Yemen 'in doğusundaki Marib ilinde sağanağın etkili olduğu sel, iç göçmenlerin kaldığı kampta bir kadın ile 2 çocuğunun kaybolmasına, 2 çocuğun da yaşamını yitirmesine neden oldu.
Marib'in batısındaki Es-Suveyda bölgesinde göçmenlerin yaşadığı kampta, bir anne ile 4 çocuğunun yaşadığı çadır yağış nedeniyle meydana gelen sele kapıldı. Kamp sakinlerinden alınan bilgiye göre, çocuklardan ikisinin cesedine ulaşılırken anne ile diğer 2 çocuğunun kayıp olduğu belirtildi.
Öte yandan, Marib'deki Sivil Savunma ekipleri, yoğun yağan yağmur ve şiddetli esen rüzgarın tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu ve yağmur sularının birleşerek sele dönüştüğü noktalara yakın yerlerde bulunanlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre Yemen'in pek çok ilinde yağmurun birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.
Nisan ayı başında Yemen'in güney ve doğu bölgelerinde etkili olan sağanağın neden olduğu sel felaketinde Aden'de 2 kişi, Hadramevt ve El-Mehra'da da 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Marib, Yemen, Güncel
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