25.06.2019 11:22
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Yemen'de İHA saldırısı: 5 ölü

Yemen

Yemen'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda terör örgütü El-Kaide mensubu 5 kişi hayatını kaybetti.

Yemen 'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda terör örgütü El-Kaide mensubu 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Beyda iline bağlı Tayyab bölgesine ABD'ye ait olduğu iddia edilen İHA ile üç hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda aralarında örgütün önemli bölge liderlerinden El-Hıdır et-Tayyabi'nin de bulunduğu 5 El-Kaide mensubu yaşamını yitirdi.
ABD ya da Yemen makamlarından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD, Yemen'de terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide hedeflerini zaman zaman İHA'larla vuruyor. Bu saldırılarda bazen sivil kayıplar da veriliyor.
Kaynak: AA
El Beyda , Amerika Birleşik Devletleri , Yemen , Güncel

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