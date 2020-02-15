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Yemen'de koalisyona ait savaş uçağı düştü

Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyona ait bir savaş uçağı düştüğü açıklandı.

15.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:48Yemen'de koalisyona ait savaş uçağı düştü
'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyona ait bir savaş uçağı düştüğü açıklandı.

Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyon tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in Cevf vilayetinde operasyon bölgesinde koalisyona ait bir savaş uçağı düştüğü belirtildi. Açıklamada başka detay verilmezken, Yemen'de İran destekli Husiler, daha önce Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Tornado tipi bir savaş uçağını roketle düşürdüklerini duyurmuştu. - YEMEN

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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