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Yemen'de koronavirüs önlemleri kapsamında mayıs sonuna kadar eğitime ara verildi

Yemen hükümeti, ülkede henüz görülmeyen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında kontrolündeki bölgelerde mayıs ayının sonuna kadar eğitime ara verilmesi kararı aldı.

23.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:30
Yemen'de koronavirüs önlemleri kapsamında mayıs sonuna kadar eğitime ara verildi
Yemen hükümeti, ülkede henüz görülmeyen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında kontrolündeki bölgelerde mayıs ayının sonuna kadar eğitime ara verilmesi kararı aldı.
Yemen resmi ajansı SANA'nın haberine göre, hükümete bağlı Acil Durum Komitesi Başkanı Salim el-Hanbeşi, 30 Mayıs'a kadar üniversiteler, teknik ve meslek okulları dahil tüm okullarda eğitime ara verilmesi talimatında bulundu.
Yemen hükümeti, 14 Mart'ta Kovid-19'dan korunmak amacıyla iki hafta boyunca ülkedeki tüm havaalanlarının uçuşlara kapatılacağını açıklamıştı.
Hükümet ayrıca sınır kapılarının kapatılmasına ve eğitimin bir haftalığına askıya alınmasına karar vermişti.
Yemen'de şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Yemen, Güncel

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