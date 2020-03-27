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Yemen'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "bir ay kira muafiyeti" kampanyası"

Yemen'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olabileceği sıkıntılarla mücadele kapsamında "bir ay kira muafiyeti" kampanyası başlatıldı.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:28
Yemen'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında
Yemen 'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olabileceği sıkıntılarla mücadele kapsamında "bir ay kira muafiyeti" kampanyası başlatıldı.
Henüz resmen Kovid-19 vakası kaydedilmeyen Yemen'de, ev sahiplerine kiracılarından nisan ayında kira almamaları çağrısı yapıldı.
Yemenli Milletvekili Şevki el-Kadi, yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ülkede halkın yaşadığı zorlukların hafifletilmesi için sosyal medya üzerinden "bir ay kira muafiyeti" etiketiyle kampanya başlattı.
Ev sahiplerinden halkın yaşadığı sıkıntıları ve ülkenin içinde bulunduğu durumu göz önüne almalarını isteyen Kadi, sosyal medyadaki paylaşımında "Lütfen nisan ayı için bir kiracınızdan ücret almayın. Ben iki kiracımı nisan ayı kiralarından muaf tutarak bu kampanyayı başlatıyorum." ifadelerini kullandı.
Kampanyaya ilk destek Marib 'den
Kadi'nin çağrısına ilk yanıt ülkenin orta kesiminde yer alan ve çatışmalar nedeniyle Yemen'in bir çok bölgesinden iç göç alarak ciddi bir nüfus artışı yaşayan Marib'den geldi.
Marib'de bir şirket sahibi olan Cemal Sanun, kampanya kapsamında şirketinin tüm kiracılarına bir aylık kira muafiyeti getirdiğini duyurdu.
Yemenli aktivist ve gazateci Muhammed Rasim de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı altı dairelik apartmanda ev sahibinin tüm kiracılara iki aylık kira muafiyeti tanıdığını söyledi.
Yemen'de henüz resmen herhangi bir Kovid-19 vakası kayda geçmezken ülkenin içinde bulunduğu şartlar göz önünde tutulduğunda olası bir salgının neden olacağı dramatik yıkımlardan endişe ediliyor. Bu bağlamda koronavirüse kaşı farkındalık oluşturmak için ülkede çeşitli girişimlerde bulunuluyor.
İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında uzun süredir devam eden çatışmalar, ülkede büyük bir insani krizin yaşanmasına yol açıyor. Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, Marib, Yemen, Güncel

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