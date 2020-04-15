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- Yemen'de mülteci kamplarında sel felaketi: 10 kayıp

- Yemen'de mülteci kamplarında sel felaketi: 10 kayıp Yemen'in Marib kentinde şiddetli yağış sonucu 2 mülteci kampının sel suları altında kaldığı ve 10 kişinin kaybolduğu bildirildi.

15.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:32
- Yemen 'de mülteci kamplarında sel felaketi: 10 kayıp
SANA - Yemen'in Marib kentinde şiddetli yağış sonucu 2 mülteci kampının sel suları altında kaldığı ve 10 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Yemen'in Marib kentinde şiddetli yağış sonucu sel felaketi meydana geldi. Sel sonucu Marib'teki Al-Suvaida ve Mile mülteci kampları sular altında kalırken, kentte büyük hasar oluştu. Yerel kaynaklar, sel nedeniyle Al-Suvaida ve Mile mülteci kamplarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 10 kişinin kayıp olduğu bildirdi. Yemenli aktivistler, Marib'teki mülteci kamplarında yaşayan ve selden etkilenen ailelere acil yardım çağrısında bulundu.
Öte yandan bugün Yemen'in başkenti Sana'da da etkili olan şiddetli yağışın sele dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Binlerce ev ve iş yerinde şiddetli yağış sonucu büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Sel sonucu yollar da hasar alırken bazı yollar trafiğe kapandı.
Halihazırda Yemen'de süren iç savaş nedeniyle alt yapı ve sağlık sitemi çökmüş durumda. Yemen halkı bu mevsimlerde görülebilecek salgın hastalıklardan da korkuyor. - Yemen’de mülteci kamplarında sel felaketi: 10 kayıp

Kaynak: İHA

Etiketler: Marib, Yemen, Güncel
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