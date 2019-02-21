Kaynak: AA

ABDULLAH DOĞAN - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Yemen'de acı büyük, çabanın da büyük olması gerekiyor. Ülkede 18 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Yemen'de ölüm sınırında 400 bin bebek ve çocuk var. Bunların hemen gıda temin etmesi gerekiyor." dedi.Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'ten sonra şiddetini arttıran iç savaş ve insani krizin ülkede derin izler bıraktığını söyledi.Türk Kızılayının bölgedeki daimi temsilciliğinin yoğun çalışma içerisinde olduğunu anlatan Kınık, "Tam kapasitemizle çalışıyoruz. Yemen'de sürekli insani yardım faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda özellikle iç mültecilere sürekli verdiğimiz gıda desteği var. Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa kurduğumuz iki sahra hastanemiz, kolera salgınını önlemeye yönelik gönderdiğimiz ilaçlar ve su teminiyle ilgili projelerimiz var." diye konuştu.Yaklaşık 18 milyon insan yardıma muhtaçKınık, ülke nüfusunun yüzde 75'inin yardıma muhtaç olduğunu belirterek şöyle devam etti:"Yaklaşık 18 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın destekleri çok kıymetli. Tabii bunun artması gerekiyor. Türk Kızılayı, uluslararası kuruluşlardan da Yemen'deki bu operasyonlar için destek alıyor. Özellikle iç savaşın sona yaklaştığı bu anlarda, ülkenin tekrar kalkındırılması gerekiyor. Somali'de yaptığımız çalışmalara benzer projeler için AFAD ile devletimizin ilgili kuruluşlarıyla temas halindeyiz. İnsanların tekrar geçimini sağlayabilecek imkanlara kavuşması için birtakım projeler üzerinde çalışıyoruz. İslam Kalkınma Bankası ile bu anlamda temaslarımız var."Yemen'de yapılan desteklerle halkın acısını dindirmeye çalıştıklarına işaret eden Kınık, şunları kaydetti:"Yemen'de acı büyük, çabanın da büyük olması gerekiyor. Ülkede 18 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Ölüm sınırında 400 bin bebek ve çocuk var. Bunların hemen gıda temin etmesi gerekiyor. Ülkenin büyük kısmı devletten aldığı maaşa bağlı yaşıyor. Devlet de maaş ödeyemediği için bunların herhangi bir geçimi yok. Nüfusun yarısı geliri olmaksızın yaşamak durumunda. Ülkenin içerisindeki bölünmüşlükten dolayı da çok sayıda iç göç var. Maalesef üç milyona yakın iç göçmen, barınma ve korunmada ciddi sıkıntı yaşıyor. Ciddi oranda yaralı var, bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Ülkenin genelinde devlet idaresi kalmadığı için, iç savaşın sürmesi ve güvenlik sıkıntıları yaşandığı için uluslararası yardım operasyonu verimli yapılamıyor."