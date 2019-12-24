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Yemen'de Oxfam merkezi yakınlarında bombalı saldırı

Yemen'in Dali kentinde uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın merkezi yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi.

24.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:06 Yemen'de Oxfam merkezi yakınlarında bombalı saldırı
'in Dali kentinde uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın merkezi yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi.
merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Dali'de Oxfam'ın merkez olarak kullandığı İbn-i Abbas Hastanesi yakınlarında düzenlenen saldırının halkta korku ve paniğe neden olduğu ifade edildi.
Açıklamada, patlamanın kentin birçok noktasından duyulduğu belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Dali'deki uluslararası yardım örgütlerine pazar günü de roket güdümlü bombalarla saldırı gerçekleştirilmişti.
Bunun üzerine Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcok, dün yaptığı açıklamada, saldırıların ardından 12 yardım kuruluşunun faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığını bildirmişti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İngiltere, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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