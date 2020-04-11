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Yemen'de sağlık görevlileri tıbbi ekipman eksikliğini protesto etti

Yemen'in Aden kentindeki karantina merkezinde görevli sağlık çalışanları, tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle gösteri düzenledi.

11.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:46
Yemen'de sağlık görevlileri tıbbi ekipman eksikliğini protesto etti
Yemen 'in Aden kentindeki karantina merkezinde görevli sağlık çalışanları, tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle gösteri düzenledi.
Salgın Hastalık Karantina Merkezi önünde toplanan sağlık görevlileri, hükümetin yeterli sağlık desteğini vermemesini ve gerekli tıbbi ekipmanın temin edilmemesini protesto etti.

Yaklaşık 50 kişilik grup, ellerinde "Neredesiniz? Bizi korunmasız bir şekilde koronayla baş başa bıraktınız", "Sağlık makamları nerede?" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, karantina için tahsis edilen merkeze solunum cihazı, yoğun bakım yatağı, ilaç ve tıbbi ekipman desteği sağlanmasını talep etti.

Ayrıca 22 yataklı merkezde yalnızca 7 yatakta solunum cihazı olduğunu ifade eden eylemciler, bir an önce eksiklerin giderilmesini istedi.

Öte yandan, Aden Sağlık Müdürü Yardımcısı Muhammed Rebid, yerel basına yaptığı açıklamada, söz konusu merkezin siyasi çekişmelerden dolayı ekipman yetersizliği çektiğini belirtti.

Rebid, Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin, sağlık müdürlüğünün merkeze sağlamaya çalıştığı tıbbi desteği sekteye uğrattığını, merkezin tıbbi ekipman noktasında büyük eksikleri olduğunu kaydetti.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde dün sabah ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Yemen, Güncel
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