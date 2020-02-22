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Yemen'de sahil güvenlik güçleri bir gemide 200 ton patlayıcı madde ele geçirdi

Yemen'de Hudeyde limanına giden bir gemide, sahil güvenlik güçleri tarafından 200 ton patlayıcı madde ele geçirildiği bildirildi.

22.02.2020 02:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 02:58Yemen'de sahil güvenlik güçleri bir gemide 200 ton patlayıcı madde ele geçirdi
'de Hudeyde limanına giden bir gemide, sahil güvenlik güçleri tarafından 200 ton patlayıcı madde ele geçirildiği bildirildi.
Orduya bağlı Amalika Güçleri'nin internet sitesinden yayımlanan görüntüde, Kızıldeniz Sahil Koruma Güçleri Komutanı Abdulcebbar el-Zahzuh'un konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.
Zahzuh açıklamasında, sahil güvenlik güçlerinin küçük bir gemide 200 ton kadar patlayıcı madde ele geçirdiğini söyledi.
Mürettebatın ifadelerine göre, geminin İran tarafından desteklenen Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanına yol aldığını belirten Zahzuh, söz konusu patlayıcıların üre gübresinden oluştuğu bilgisini de verdi.
Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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