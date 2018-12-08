Yemen'de Savaşan Taraflar İsviçre'de Esir Takasını Görüştü

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:28



08 Aralık 2018 Cumartesi 10:28

Yemen'de 4 yıldır süren iç savaşı sona erdirmek için İsveç'te toplanan taraflar, dün esir takası konusunu görüştü.Yemen'de 4 yıldır süren iç savaşı sona erdirmek için İsveç'te toplanan taraflar bugün görüşmenin üçüncü gününde müzakerelere devam edecek. Hem uluslararası tanınan ve Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonunun desteklediği Yemen hükümeti hem de İran tarafından desteklenen Husi hareketinin ülkede savaşın bitmesini istedikleri belirtildi.Husi delegasyonu görüşmelerin, siyasi yapı ve Sana havalimanının yardıma açılması dahil 5 ana bölüme ayrıldığını söyledi. Dün tarafların esir takası konusunu görüştüğü, bu görüşmenin geçmişte yaşanan şiddetin tekrarlanmayacağı ümidini güçlendirdiği belirtildi.BM yetkilileri siyasi bir çözüm için hızlı bir gelişmenin beklenmediğini kaydetti. - BERN