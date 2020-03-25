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Yemen'de sel felaketi: 2 ölü

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybetti.

25.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:55
Yemen'de sel felaketi: 2 ölü
Yemen 'in güneyindeki Aden kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybetti.

Yemen'in güneyindeki Aden kentindeki meydana gelen şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yaşanan sel felaketi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Aden kentindeki El-Mualla, Sira Mansoura, Dar Saad ve Şeyh Osman bölgelerinde çok sayıda araç da suya gömüldü. Bazı bölgelerde ise ağır maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi. - ADEN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yemen, 3. Sayfa

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